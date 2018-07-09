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Бронзу завоевала вологодский судебный пристав на зональных соревнованиях
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Бронзу завоевала вологодский судебный пристав на зональных соревнованиях 

Вологда.рф 4 часа назад
Фото: Вологда.рф
Судебные приставы Северо-Запада сразились в профессиональном мастерстве. Второй этап Всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России» прошел в Карелии.
За победу боролись победители региональных этапов конкурса, прошедших в субъектах Северо-Запада России. Задача конкурса — повышение профессионального уровня судебных приставов, желание достигать новых высот в службе, обмен передовым опытом.
Честь Вологодчины защищала судебный пристав из Кичм-Городецкого района Серафима Барболина. Она показала отличное знание нормативно-правовых актов, проявила себя как высококвалифицированный специалист в решении практических заданий. По итогам борьбы она получила третье место.
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