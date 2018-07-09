Матч четвертьфинала чемпионата мира Россия — Хорватия стал водоразделом: впереди полуфиналы и финал, которые пройдут без сборной России. Кажется, впервые после проигрыша никто не хоронит отечественный футбол. Наоборот, вся страна сплотилась в сопереживании российской сборной. Что останется в истории после мундиаля? Что хотелось бы сохранить?
Business FM попросила известных людей подвести итоги важного периода. Так, музыкант Андрей Макаревич не расстроился поражению сборной, так как футболисты и так показали чудеса:
Андрей Макаревич музыкант, композитор «Во-первых, я с радостью замечаю, что, если у нас что-то действительно хотят сделать хорошо, то, как правило, получается хорошо. Это касается того, как организован чемпионат, какая атмосфера. Когда у нас что-то получается не очень хорошо, значит, не очень хотели. Это бывает гораздо чаще. Что касается нашей сборной: я не расстроился, потому что они вообще показали чудеса. Я бы хотел, чтобы атмосфера праздника, радости от принятия гостей осталась у нас в городах, потому что, елки-палки, почему это должно происходить раз в несколько лет? Давайте вообще жить радостнее и веселее».
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорит, что Россия показала себя как одну из самых приветливых стран в мире:
Михаил Швыдкой спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству «Если после футбольного чемпионата мира у нас останется хоть малая толика той доброжелательности, улыбчивости, приветливости, которая была разлита по нашим городам, где проходили игры чемпионата мира, это будет большое достижение. Я видел, как пара бразильцев сняли с полицейского фуражку, надели на себя. Полицейскому дали какой-то спортивный странный головной убор и все были счастливы. Я не могу себе представить, что числа 20-го, если какой-нибудь молодой парень подойдет к полицейскому и наденет ему какой-нибудь головной убор, не думаю, что будет такая же безмятежная улыбчивая ситуация. Но, тем не менее, все показали, что мы можем быть одной из самых дружелюбных и приветливых стран в мире».
Футбол в России больше, чем футбол, говорит поэт Владимир Вишневский:
Владимир Вишневский поэт «Я обещал перед чемпионатом, надеялся отменить хотя бы временно свои стихи „когда бы мы попали в створ ворот, совсем иначе жил бы наш народ“ и так далее. Тем не менее сейчас я не читаю их всерьез, а просто цитирую как пройденное, но от концовки не отказываюсь. Традиции России вековые, для нас уже все матчи стыковые. Имеются в виду не наши взаимные отношения с Хорватией, которая нас однажды крупно выручила, а то, что футбол в России больше, чем футбол — так же, как поэт в России больше, чем поэт, зима в России больше, чем зима. Футбол сыграл свою роль, явился временным прикрытием каких-то непопулярных решений. Наркоз кончится, как в песне Высоцкого, но, в общем-то, этот чемпионат организован хорошо. Создана атмосфера дружелюбия, которая вызывает у тех, кто остается жить в России вопрос: может быть, так нам продолжить жить?».
Журналист Владимир Познер надеется на то, что футбол вновь станет популярной игрой:
Владимир Познер советский и российский тележурналист, телеведущий «То, что проделала сборная России, — абсолютно неожиданное, замечательное действие. Я надеюсь, что в результате этого футбол вновь станет популярным, каким он был когда-то. Что появится гораздо больше клубов, гораздо больше будут гонять мяч, чем раньше. Что постепенно этот вид спорта вернется на тот уровень, на котором он был в советское время, когда все-таки он не был номером один в мире, хотя чемпионами Европы сборная СССР становилась. Но это был футбол первой двадцатки. Я надеюсь, что это произойдет».
Народный артист России Михаил Боярский считает, что российский футбол ждут большие перемены:
Михаил Боярский актер «Все впереди. Нас ждут большие перемены. Я думаю, что это радость со слезами на глазах. Это оптимистическая трагедия, которая дает шансы надеяться на лучшие успехи нашей молодежи, которая знает теперь, на что опираться и кому подражать. Даже у меня дома женщин было не оторвать от телевизора, они все интересовались, кто выиграл, кто играет, не говоря уже о мужчинах. Я имею в виду совсем маленьких, крохотных внуков, которые с удовольствием смотрели. Все начинается с подражательства. Еще 50 лет назад играли в войнушку, все пацаны выхватывали шашки, пистолеты, автоматы, гранаты. Слава богу, это прошло. Сейчас все выходят с клюшками, с мячами. Это хороший знак».
В субботу, 7 июля, Россия в напряженной игре проиграла команде Хорватии по пенальти со счетом 3:4 и покинула чемпионат мира. Сразу после окончания игры нападающий сборной России Артем Дзюба не сдержал эмоций, заплакав в прямом эфире Первого канала. «Мы всю жизнь хотели доказать всей стране, что мы хотим, чтобы нами гордились, что футбол жив. Мы благодарны всей стране за эти эмоции. Наши сердца разбиты, но мы сражались как львы. Спасибо огромное всей стране», — сказал форвард российской сборной.