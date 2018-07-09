«Футбол в России больше, чем футбол»: Познер, Макаревич, Вишневский и Боярский — о выступлении сборной на ЧМ

Матч четвертьфинала чемпионата мира Россия — Хорватия стал водоразделом: впереди полуфиналы и финал, которые пройдут без сборной России. Кажется, впервые после проигрыша никто не хоронит отечественный футбол. Наоборот, вся страна сплотилась в сопереживании российской сборной. Что останется в истории после мундиаля? Что хотелось бы сохранить?

Business FM попросила известных людей подвести итоги важного периода. Так, музыкант Андрей Макаревич не расстроился поражению сборной, так как футболисты и так показали чудеса:

Андрей Макаревич музыкант, композитор «Во-первых, я с радостью замечаю, что, если у нас что-то действительно хотят сделать хорошо, то, как правило, получается хорошо. Это касается того, как организован чемпионат, какая атмосфера. Когда у нас что-то получается не очень хорошо, значит, не очень хотели. Это бывает гораздо чаще. Что касается нашей сборной: я не расстроился, потому что они вообще показали чудеса. Я бы хотел, чтобы атмосфера праздника, радости от принятия гостей осталась у нас в городах, потому что, елки-палки, почему это должно происходить раз в несколько лет? Давайте вообще жить радостнее и веселее».

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорит, что Россия показала себя как одну из самых приветливых стран в мире:

Михаил Швыдкой спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству «Если после футбольного чемпионата мира у нас останется хоть малая толика той доброжелательности, улыбчивости, приветливости, которая была разлита по нашим городам, где проходили игры чемпионата мира, это будет большое достижение. Я видел, как пара бразильцев сняли с полицейского фуражку, надели на себя. Полицейскому дали какой-то спортивный странный головной убор и все были счастливы. Я не могу себе представить, что числа 20-го, если какой-нибудь молодой парень подойдет к полицейскому и наденет ему какой-нибудь головной убор, не думаю, что будет такая же безмятежная улыбчивая ситуация. Но, тем не менее, все показали, что мы можем быть одной из самых дружелюбных и приветливых стран в мире».

Футбол в России больше, чем футбол, говорит поэт Владимир Вишневский

Владимир Вишневский поэт «Я обещал перед чемпионатом, надеялся отменить хотя бы временно свои стихи „когда бы мы попали в створ ворот, совсем иначе жил бы наш народ“ и так далее. Тем не менее сейчас я не читаю их всерьез, а просто цитирую как пройденное, но от концовки не отказываюсь. Традиции России вековые, для нас уже все матчи стыковые. Имеются в виду не наши взаимные отношения с Хорватией, которая нас однажды крупно выручила, а то, что футбол в России больше, чем футбол — так же, как поэт в России больше, чем поэт, зима в России больше, чем зима. Футбол сыграл свою роль, явился временным прикрытием каких-то непопулярных решений. Наркоз кончится, как в песне Высоцкого, но, в общем-то, этот чемпионат организован хорошо. Создана атмосфера дружелюбия, которая вызывает у тех, кто остается жить в России вопрос: может быть, так нам продолжить жить?».

Журналист Владимир Познер надеется на то, что футбол вновь станет популярной игрой:

Владимир Познер советский и российский тележурналист, телеведущий «То, что проделала сборная России, — абсолютно неожиданное, замечательное действие. Я надеюсь, что в результате этого футбол вновь станет популярным, каким он был когда-то. Что появится гораздо больше клубов, гораздо больше будут гонять мяч, чем раньше. Что постепенно этот вид спорта вернется на тот уровень, на котором он был в советское время, когда все-таки он не был номером один в мире, хотя чемпионами Европы сборная СССР становилась. Но это был футбол первой двадцатки. Я надеюсь, что это произойдет».

Народный артист России Михаил Боярский считает, что российский футбол ждут большие перемены:

Михаил Боярский актер «Все впереди. Нас ждут большие перемены. Я думаю, что это радость со слезами на глазах. Это оптимистическая трагедия, которая дает шансы надеяться на лучшие успехи нашей молодежи, которая знает теперь, на что опираться и кому подражать. Даже у меня дома женщин было не оторвать от телевизора, они все интересовались, кто выиграл, кто играет, не говоря уже о мужчинах. Я имею в виду совсем маленьких, крохотных внуков, которые с удовольствием смотрели. Все начинается с подражательства. Еще 50 лет назад играли в войнушку, все пацаны выхватывали шашки, пистолеты, автоматы, гранаты. Слава богу, это прошло. Сейчас все выходят с клюшками, с мячами. Это хороший знак».