Пан или пропал: поросёнок Борис готов предсказать результаты финальной игры на ЧМ-2018

В течение чемпионата мира по футболу челябинский поросёнок Борис дал пять прогнозов на матчи сборной России. Три раза он был точен, дважды ошибся. Сборная России вылетела из чемпионата, но Борис все равно готов подтвердить свою состоятельность и дать решающий прогноз на финальную игру. Осталось узнать у вас, читатели, хотите ли вы продолжить наш эксперимент и узнать предсказание поросенка. Пустить Борю на шашлык — не предлагать! Он же милаха!

Сборная России подарила болельщикам настоящий праздник. Национальная команда не только вышла из группы, выбила из турнира испанцев, но и дала настоящий бой Хорватии, уступив лишь по пенальти. Перед каждой игрой челябинский оракул с пятачком давал свои предсказания. К сожалению, в матче с хорватами он ошибся, выбрав российскую сторону.

На чемпионате мира поросёнок Борис сделал пять прогнозов

По итогам пяти экспериментов после каждого мы ставили на прогноз Бориса по тысяче рублей, мы ушли в минус на 930 рублей. Но здесь виноваты мы сами — в игре против Испании нужно было ставить не на победу в основное время, а на проход в четвертьфинал. Если бы мы правильно услышали Бориса, прибыль составила бы около 2000 рублей.

В финале сразятся победители пар Франция/Бельгия и Хорватия/Англия. А мы уже вошли в азарт и хотим отыграться, но право выбрать — продолжать эксперимент или нет — оставляем читателям 74.ru. И очень просим перестать шутить про шашлыки — это не было весело даже в первый раз.

Продолжать ли эксперимент с прогнозами Бориса?

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О мини-пиге Борисе и его хозяйке мы рассказывали в нашем проекте о необычных домашних животных челябинцев. После трёх его удачных прогнозов мы подготовили набор стикеров для Telegram.

А посмотреть всю хронику эксперимента можно в разделе «Борис угадывает исход игр на ЧМ».