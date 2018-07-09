ЧМ-2018 даст импульс развитию как футбола, так и спорта в целом, уверен двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков

Чемпионат мира по футболу 2018 года даст существенный импульс развитию как футбола, так и других видов спорта в Свердловской области и в России в целом. Такую уверенность на пресс-конференции в городском пресс-центре 9 июля выразил член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

«У нас строятся футбольные арены, спортивные площадки, открываются академии футбола. Эта тенденция продолжается на протяжении уже многих лет. Конечно, на этом нельзя останавливаться. Есть программы развития футбола и летних видов спорта. Те ребята, которые посмотрели чемпионат вместе со своими родителями, уверен, будут записываться в футбольные секции, будут стараться быть похожими на футболистов, которых видели. В дальнейшем футбол и спорт в целом будут прогрессировать», — сказал Сергей Чепиков.

По его словам, в первую очередь для развития спорта, повышения результативности спортсменов в каждом городе, в особенности в спальных районах, должны быть построены дворовые спортплощадки. Председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Свердловской области Елена Чечунова отметила, что в настоящее время прорабатывается вопрос строительства дополнительных спортплощадок шаговой доступности, а в перспективе — училища олимпийского резерва в Академическом. «Юных спортивных звездочек, которые в будущем смогут принести нашему региону олимпийские медали, нужно отбирать и растить уже сейчас», — отметила она.

Елена Чечунова напомнила, что традиционный областной этап всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» в этом году собрал беспрецедетное число участников: 606 команд из 66 муниципальных образований Свердловской области. «Такое ощущение, что вся область сегодня играет в футбол», — заявила она.

По словам экспертов, благодаря ЧМ, серьезный импульс был дан развитию сферы туризма, и спортивные объекты, оставшиеся в качестве наследия от мундиаля вполне могут войти в своеобразный туристический маршрут.

«Проведение чемпионата очень серьезно повлияло на жизнь города в целом. Многие екатеринбуржцы стали гордиться своим городом: чистым, ухоженным, гостеприимным, европейскими, открытым, добрым. Это одно из самых главных наследий», — сказала Елена Чечунова.