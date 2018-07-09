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Джефф Монсон болел за России на «Altai Palace Fest»
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Джефф Монсон болел за России на «Altai Palace Fest» 

АиФ — Алтай 4 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
7 июля Джефф Монсон посетил фестиваль «Altai Palace Fest» и дал бесплатный мастер-класс для детей.
Легенда смешанных единоборств показал алтайским ребятам некоторые приемы, в частности свой фирменный захват — «север-юг», а также дал полезные советы по ведению боя.
По словам Александр Малюгина, генерального продюсера Altai Palace FIGT, под эгидой которого проходил мастер-класс, Монсон — «человек, который болеет за детский спорт».
«Мы считаем, что наша цель — помимо продвижения молодых спортсменов давать им дорогу на бойцовские турниры, куда обычно трудно попасть молодым бойцам», — говорит Малюгин.
В рамках фестиваля «Altai Palace Fest» состоялся концерт Иванушек International. А после концертной программы Altai Palace на трех площадках транслировал матч Россия-Хорватия. Среди болельщиков сборной России был и Джефф Монсон.
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