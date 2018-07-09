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«Лейпциг» объявил о назначении Рангника главным тренером
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«Лейпциг» объявил о назначении Рангника главным тренером 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Футбольный клуб «Лейпциг» объявил о назначении на пост главного тренера Ральфа Рангника, который прежде выполнял функции спортивного директора. Специалист встанет у руля команды на один сезон после чего вновь вернется к исполнению своих прежних обязанностей.
На этом посту Рангник сменил Ральфа Хазенхюттля, который покинул свой пост по окончании сезона 2017/18. Отметим, что Рангник ранее уже работал главным тренером «Лейпцига» в схожей ситуации на протяжении одного сезона. Кроме того, он также возглавлял «Хоффенхайм», «Шальке», «Ганновер», «Штуттгарт».
Отметим, что по окончании сезона 2018/19 Рангника сменит на этом посту Юлиан Нагельсман, который предстоящий сезон проработает в «Хоффенхайме».
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