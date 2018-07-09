«Лейпциг» объявил о назначении Рангника главным тренером

Футбольный клуб «Лейпциг» объявил о назначении на пост главного тренера Ральфа Рангника , который прежде выполнял функции спортивного директора. Специалист встанет у руля команды на один сезон после чего вновь вернется к исполнению своих прежних обязанностей.

На этом посту Рангник сменил Ральфа Хазенхюттля , который покинул свой пост по окончании сезона 2017/18. Отметим, что Рангник ранее уже работал главным тренером «Лейпцига» в схожей ситуации на протяжении одного сезона. Кроме того, он также возглавлял «Хоффенхайм», «Шальке», «Ганновер», «Штуттгарт».

Отметим, что по окончании сезона 2018/19 Рангника сменит на этом посту Юлиан Нагельсман, который предстоящий сезон проработает в «Хоффенхайме».