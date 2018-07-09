Состоялась юбилейная спартакиада среди работников прокуратуры Приморского края

Сотрудники играли в волейбол и мини-футбол.

В минувшие выходные в городе Уссурийске проведена пятая ежегодная спартакиада среди работников прокуратуры Приморского края, в которой приняли участие коллективы городских, районных, специализированных прокуратур, а также команда ветеранов прокуратуры края.

В программу проведения спортивных мероприятий вошли соревнования по волейболу и мини-футболу.

В соревнованиях по волейболу места распределились следующим образом:

I место заняла сборная команда, объединившая прокуратуры гг. Находки, Партизанска, ЗАТО Фокино, Партизанского и Кавалеровского районов;

II место — объединенная команда прокуратур г. Артема, Хасанского, Надеждинского и Большекаменской межрайонной прокуратуры;

III место — команда прокуратур, распложенных на территории г. Владивостока (прокуратура г. Владивостока, прокуратуры Советского, Фрунзенского, Первомайского, Первореченского и Ленинского районов г. Владивостока, Приморская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях).

Грамоту «Лучший игрок по волейболу» получил заместитель Большекаменского межрайонного прокурора — Павел Каплиев.

По мини-футболу определились следующие победители:

I место — команда ветеранов органов прокуратуры края;

II место — объединенная команда сотрудников прокуратур, расположенных на территории города Владивостока;

III место — команда аппарата прокуратуры края.

По результатам спортивных мероприятий команды, занявшие призовые места, награждены руководством прокуратуры края.

Программа спартакиады также включала в себя такие мероприятия, как конкурсы среди детей работников прокуратуры, конкурс среди групп поддержек команд, в рамках которой оценивались номера самодеятельности. Творческий подход к подготовке такого номера проявил коллектив прокуратуры г. Спасска-Дальний, представивший тематический видеоролик.

Проведение подобных мероприятий формирует спортивные традиции, обеспечивает необходимый уровень физической подготовки работников, пропагандирует здоровый образ жизни. Учитывая, что занятие спортом становится одной из составляющих служебной подготовки прокурорских работников, а также принимая во внимание положительный опыт проведения соревнований и заинтересованность в них сотрудников, организация таких мероприятий будет продолжена и в дальнейшем.

Проведение следующей подобной Спартакиады планируется осенью в пос. Ливадия, где команды вновь смогут проявить себя как в спортивной борьбе, так и в творческих мероприятиях, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.