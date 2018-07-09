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«Волгарь» опроверг информацию о трансфере Онугха в «Краснодар»
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«Волгарь» опроверг информацию о трансфере Онугха в «Краснодар» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Руководитель «Волгаря» Денис Саблин опроверг информацию СМИ о переходе нападающего астраханцев Германа Онугха в «Краснодар». В то же время он добавил, что «быки» действительно заинтересованы в 22-летнем форварде, у которого отец нигериец, но он имеет российский паспорт.
— Мы знаем об интересе «Краснодара» к Онугха, но это заинтересованность обозначена устно. Письменного предложения у «Волгаря» нет, — сказал Саблин. — Трансферный лист я не подписывал. У Германа в контракте есть пункт об отступных, если «Краснодар» готов заплатить эту сумму, то с нашей стороны никаких возражений против перехода не будет. Но на сегодняшний день Онугха — игрок «Волгаря».
190-сантиметровый Онугха пополнил состав «Волгаря» минувшей зимой. С того момента он провел 10 матчей в ФНЛ и забил в них три гола. (Андрей СИЗЯКИН)
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