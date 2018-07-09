Родриго Бекао: «Долго не раздумывал над приглашением ЦСКА»

Защитник Родриго Бекао, арендованный ЦСКА и «Байи», надеется, что сможет оправдать ожидания армейских болельщиков. 22-летний игрок отметил, что ему нужно работать над улучшением игры при выходе из обороны в атаку.

— ЦСКА отлично известен в Бразилии, у клуба большие традиции. Долго не раздумывал, — цитирует Bobsoccer Бекао. — Холодов не боюсь. Вообще, готов к любым испытаниям. Нужно идти вперед, не оборачиваясь назад.

Между прочим, в Бразилии я однажды играл при температуре «минус два», это было в Куритибе. Будет еще холоднее? Ничего страшного, выйдем и сыграем! Кроме того, знаю, что в январе, когда Россия завалена снегом, чемпионат берет паузу, а команды уезжают на сборы в более теплые страны.

Полагаю, меня можно назвать быстрым защитником, умеющим хорошо сыграть в отборе. Над чем в первую очередь надо работать? Прежде всего, пожалуй, над выходом из обороны в атаку.

Чтобы стать победителем, человек должен много работать. Запомнились слова моего первого тренера, его зовут Ароуду. Он сказал: «Необходимо самому принимать важные решения, поскольку именно тебе, и никому другому, нести за них ответственность. Только ты сам определяешь, какой дорогой пойдешь». Я рад, что оказался в ЦСКА, очень счастлив и мотивирован. Спасибо, что поверили в меня, надеюсь, что смогу соответствовать вашим ожиданиям.

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