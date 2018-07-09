Ещё
Хорватские СМИ осудили поступок футболистов Виды и Вукоевича
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хорватские СМИ осудили поступок футболистов Виды и Вукоевича 

Чемпионат.com 4 часа назад
Хорватские СМИ раскритиковали произошедший инцидент со скандированием слов «Слава Украине» защитником сборной Домагоем Видой и бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем после победы над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в 1/4 финала ЧМ-2018.
После победы сборной Хорватии над Россией в серии пенальти Вида записал совместное видео с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем, в котором выкрикнул лозунг «Слава Украине», адресованный болельщикам киевского «Динамо», за которое футболисты выступали вместе ранее.
Издание Sportarena считает «прямой провокацией» поступок футболистов из-за того, что между Россией и властями Украины в настоящее время сложные отношения. Портал Dnevno считает, что Вида и Вукоевич «прошли по краю», сделав подобные выкрики сразу после матча.
Сайт Dnevno отмечает, что Вида и Вукоевич «прошли по краю», а портал Index заявляет, что футболисты на родине подверглись критике, но лишь потому, что они могли получить какое-то наказание со стороны ФИФА.
Позже стало известно, что Вида избежал дисквалификации за своё поведение. Футболист отделался официальным предупреждением от ФИФА. Сам хорват, комментируя свои слова, отметил, что «это однозначно не было политическим посланием, а просто благодарность за поддержку из Украины».
Чемпионат.com: последние новости
«Аустрия» — «Арсенал». Видеотрансляция матча Колумбия — Англия: Мина сравнял счёт в компенсированное время Вида и Вукоевич: слава Украине! Эта победа для киевского «Динамо» и Украины
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали80
Российских футболистов обвинили в использовании аммиака28
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина31
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение