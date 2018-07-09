Хорватские СМИ осудили поступок футболистов Виды и Вукоевича

Хорватские СМИ раскритиковали произошедший инцидент со скандированием слов «Слава Украине» защитником сборной Домагоем Видой и бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем после победы над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в 1/4 финала ЧМ-2018.

После победы сборной Хорватии над Россией в серии пенальти Вида записал совместное видео с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем, в котором выкрикнул лозунг «Слава Украине», адресованный болельщикам киевского «Динамо», за которое футболисты выступали вместе ранее.

Издание Sportarena считает «прямой провокацией» поступок футболистов из-за того, что между Россией и властями Украины в настоящее время сложные отношения. Портал Dnevno считает, что Вида и Вукоевич «прошли по краю», сделав подобные выкрики сразу после матча.

Сайт Dnevno отмечает, что Вида и Вукоевич «прошли по краю», а портал Index заявляет, что футболисты на родине подверглись критике, но лишь потому, что они могли получить какое-то наказание со стороны ФИФА.

Позже стало известно, что Вида избежал дисквалификации за своё поведение. Футболист отделался официальным предупреждением от ФИФА. Сам хорват, комментируя свои слова, отметил, что «это однозначно не было политическим посланием, а просто благодарность за поддержку из Украины».