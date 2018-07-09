Прямая трансляция RCC 3: Александр Емельяненко — Виктор Пешта

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир RCC 3 в Екатеринбурге (Россия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Основной кард

Николай Алексахин (20-5) — Элиас Силверио (11-2)

Михаил Колобегов (11-2) — Артур Астахов (14-5)

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 КАНАЛ №5 Начало трансляции основного карда (9 июля) — 16:00 (Киев/Москва) и 19:00 (Астана)

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

AceStream

SopCast

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter и Facebook: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.