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Прямая трансляция RCC 3: Александр Емельяненко — Виктор Пешта
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Прямая трансляция RCC 3: Александр Емельяненко — Виктор Пешта 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир RCC 3 в Екатеринбурге (Россия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Основной кард
Александр Емельяненко (26-7) — Виктор Пешта (13-4)
Виктор Немков (25-6) — Клидсон Фариас (12-2)
Михаил Мохнаткин (10-2-2) — Клебер Силва (14-8)
Николай Алексахин (20-5) — Элиас Силверио (11-2)
Михаил Колобегов (11-2) — Артур Астахов (14-5)
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 КАНАЛ №5  Начало трансляции основного карда (9 июля) — 16:00 (Киев/Москва) и 19:00 (Астана)
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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