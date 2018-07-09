«Он назвал это шуткой, чтобы выбраться живым?» Пользователи Твиттера — о словах Виды

Пользователи англоязычного сегмента Твиттера выражают недоумение по поводу поведения защитника сборной Хорватии Домагоя Виды после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018. Он вместе с экс-игроком сборной Огненом Вукоевичем записал видел с выкриком «Слава Украины!» Позднее Вида назвал это шуткой, однако событие вызвало резонанс, а комментарии в новостях англоязычных СМИ в Твиттере в основном оказываются негативными.

"Не очень умно…" — написал Litvine Nicolas.

"Он назвал это шуткой, чтобы выбраться живым?" — спрашивает пользователь с ником kitt.

"Жду, что следующий матч он пропустит якобы из-за травмы", — предполагает Dilip Mysorekar.

"Надеюсь, он сказал это только потому, что до недавнего времени играл за киевское «Динамо». Но, учитывая проблемы Хорватии с крайне правыми, возможно, это не единственная причина. Очень провокационно и неспортивно. Хотя это по-балкански", — написал пользователь Pirkko.

"Уверен, что в Киеве оценили шутку", — считает Julian D Wynnyckyj.

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