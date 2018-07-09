«Нас ждет захватывающее зрелище!» Славен Билич о полуфиналах ЧМ

Все мы помним, как в 2007 году хорваты подарили сборной России путевку на Евро-2008, оставив за бортом финального турнира англичан. Тогда в заключительном туре отборочного цикла «шашечные», не имея турнирной мотивации, одолели на «Уэмбли» родоначальников футбола со счетом 3:2. Тренером национальной команды Хорватии в ту пору был Славен Билич, который знает, что такое полуфинал мирового первенства — в 1998 году он был частью легендарной команды, занявшей 3-е место на мундиале во Франции. Спустя 20 лет в России соотечественники Билича повторили путь команды Мирослава Блажевича. Интересно, что думает по этому поводу бывший наставник «Локо».

О матче Англия — Хорватия

«Хорватия — моя родина, поэтому, конечно же, я болею за свою сборную. Как для нас, так и для англичан это важнейший матч. Я не сомневаюсь, что послезавтра на поле развернется настоящая битва. Хорватия по пути в полуфинал обыграла две крепкие сборные — Дании и России. Коллективу Далича приходилось играть против закрытых команд, умеющих надежно защищаться. В матче с Англией, я полагаю, будет больше свободных зон впереди, и это хорошо. Так или иначе, ребята уже большие молодцы, они повторили наше достижение 1998 года и заслуженно оказались в четверке лучших сборных планеты.

Я думаю, что для поколения Модрича это последний шанс выиграть большой трофей на международном уровне. Надеюсь, что мы в итоге победим, но уровень сборной Англии всем прекрасно известен, это классная команда. А главное — молодая и способная быстро выходить в атаку. Мне кажется, матч будет проходить на высоких скоростях. Когда я руководил сборной Хорватии, мы оставили англичан за бортом чемпионата Европы. Но сейчас у них выросло новое, очень талантливое поколение».

О матче Франция — Бельгия

«Уверен, нас ждет захватывающее зрелище! Для обеих сборных завтрашний вечер будет особенным. Французы сумели пройти звездных аргентинцев и неуступчивых уругвайцев, а бельгийцы — выбили из турнира фаворитов кубка мира бразильцев. В составах обеих команд есть топовые игроки. С одной стороны — Лукаку, Азар, Мертенс и Де Брейне, с другой — Гризманн, Погба и Мбаппе. Кроме того, у Дешама и у Мартинеса есть в распоряжении мирового уровня защитники, это не менее важно».

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О своем будущем харизматичный специалист говорить отказался. Напомним, что последним местом работы Билича был английский «Вест Хэм». Лондонским клубом он руководил 2,5 года. В дебютном сезоне хорвата в АПЛ (в статусе главного тренера) «молотобойцы» обыграли «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси», а по его итогам заняли 7-е место. Однако в дальнейшем дела стали складываться значительно хуже, поскольку команда перестала прогрессировать. Через год «Вест Хэм» скатился на 10-ю позицию. Но в отставку Билич был отправлен спустя несколько месяцев, после того, как лондонцы завалили старт сезона 2017/18 и потерпели ряд чувствительных поражений.

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По материалам: www.sovsport.ru