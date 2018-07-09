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Футболист Герман Онугха перешел в ФК «Краснодар»
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Футболист Герман Онугха перешел в ФК «Краснодар» 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
22‐летний нападающий ФК «Волгарь» Герман Онугха перешел в «Краснодар». Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на СМИ.
Руководство клуба подписало контракт с футболистом сроком на четыре года.
Летом 2017 года Онугха заключил первый профессиональный контракт с «Зенитом» (Пенза), а спустя полгода перешел в «Волгарь» (Астрахань). Спортсмен провел 10 полных матчей по 90 минут. В сезоне 2017/18 на его счету пять голов.
Герман Онугха имеет нигерийское происхождение, но у него есть российский паспорт.
Анатолий Катрич перешел в ФК «Краснодар» в качестве свободного агента. Контракт рассчитан на один год.
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