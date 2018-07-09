Футболист Герман Онугха перешел в ФК «Краснодар»

22‐летний нападающий ФК «Волгарь» Герман Онугха перешел в «Краснодар». Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на СМИ.

Руководство клуба подписало контракт с футболистом сроком на четыре года.

Летом 2017 года Онугха заключил первый профессиональный контракт с «Зенитом» (Пенза), а спустя полгода перешел в «Волгарь» (Астрахань). Спортсмен провел 10 полных матчей по 90 минут. В сезоне 2017/18 на его счету пять голов.

Герман Онугха имеет нигерийское происхождение, но у него есть российский паспорт.