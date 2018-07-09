Вида «взорвал» Россию словами об Украине

Хорватия выбила Россию с домашнего чемпионата мира, но запомнится эта команда другим. Опьянённые успехом «шашечные» почти сразу же оказываются в центре скандала — Огнен Вукоевич и Домагой Вида из раздевалке передали команде Станислава Черчесова , а также всем россиянам «большой привет», крикнув на камеру «Слава Украине». Эти заявление просто «взрывают» Россию, почти каждый считает своим долгом пнуть игроков за скандальное заявление.

Еще недавно симпатичная балканская команда, которая продолжает бороться на российской земле за титул чемпиона мира, была у нас в любимчиках, а теперь перешла у хозяев турнира в статус врагов.

Политической выходкой сразу же занялись представители ФИФА, которые по итогам разбирательства вынесли футболисту предупреждение от дисциплинарного комитета. Ещё один такой проступок и уже на защитника будут наложены более серьёзные санкции. Вплоть до его дисквалификации.

«Я не связывал свои слова с политикой, а лишь поблагодарил всех тех, кто поддерживал нас на Украине. Не хотел никого ими обидеть. У меня много друзей как в России, так и на Украине, я этим горжусь и дорожу нашей связью. Очень благодарен российскому гостеприимству, а также очень хочу, чтобы наше видео не расценивалось больше, чем просто благодарность», — приводит слова Виды официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Местные футбольные чиновники поддержали Виду, отметив, что не видят в его словах ничего криминального. Впрочем, мало кто поверил, что слова футболистов не носили политический окрас.

«Когда вы выигрываете принципиальный матч, то вам хотелось бы еще и воцариться над соперником, стараясь его как можно сильнее задеть. Эти высказывания как раз из этого плана. Вида много времени играл за киевское «Динамо» и его отношение к нашей стране и сборной неотделим от того, что высказывают на Украине. Ничего унизительного о нас он не сказал. Мое мнение о сборной Хорватии не будет основываться на высказываниях одного футболиста. Тем более, что ему в жизни уже один раз не повезло. Что вы можете сказать о человеке по имени Домагой? Если бы вас назвали Гостомыслом, вы бы любили окружающий вас мир, вы бы не хотели отомстить родителям и всему миру? Виде представился шанс немного поквитаться с этим миром. В матче с Англией я буду на стороне хорватов, я не перестану переживать за команду из-за одного долб***. Это слово, кстати, употребляют даже на Первом канале», — сказал Уткин на своём канале в Youtube.

Отметим, что защитник мог получить «бан» на два матча, то есть подставить крупно свою команду, но у футбольных чиновников просто не хватило духу, чтобы наказать Виду по всей строгости. Если у команды Черчесова есть яйца, то ребята Джанни Инфантино их куда-то подевали, к сожалению.

Российская общественность быстро отреагировала на балканскую диверсию, вылив на братьев по несчастью Виду и Вукоевича ушат помоев.

Не исключено, что добрый российский народ не сможет забыть и «проглотить» обиду до полуфинала. С большой долей вероятности ребят из Хорватии ждёт весьма «теплая» встреча в Москве, где им в «Лужниках» надо будет в матче с Англией добывать себе путевку в решающий матч. Будем надеяться, что до прямых столкновений на фан-зонах не дойдёт, но «шашечные» солидно подпортили себе карму, а также лишили себя ряда болельщиков. Что же, будем тогда переживать за Англию.