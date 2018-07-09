Служебных собак МВД России переводят на премиум-корм

Приятные и полезные изменения ждут собак, служащих в подразделениях МВД России . Теперь им будут давать корма премиум— и суперпремиум-класса, чтобы обеспечить полноценный рацион. Об этом говорится в проекте приказа, размещенном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Такое решение обусловлено снижением среднего веса большинства служебных пород собак: немецких, бельгийских и восточноевропейских овчарок, лабрадоров ретриверов. Необходимость введения новых норм кормления также связана с тем, что отсутствует норма кормления щенков полнорационным кормом в зависимости от возраста.

После вступления в силу изменений взрослых служебных собак и щенков в подразделениях МВД России будут кормить специализированными полнорационными кормами класса премиум и суперпремиум, энергетическая ценность которых составляет не менее 370 ккал на 100 г, или продуктами — альтернативный корм должен включать крупы, мясо или мясные субпродукты, овощи.

Собакам весом менее 10 кг в сутки полагается 300 г корма, животным весом от 23 до 40 кг будут давать вдвое больше — по 600 г, а крупным собакам (более 45 кг) — по 1 кг.

Фотографии: Коллекция/ iStock

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