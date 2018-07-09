«Они мечтают вернуться к нам зимой»: екатеринбурженка — о том, как подружилась с мексиканцами

Праздник, который пришел в Екатеринбург вместе с чемпионатом мира по футболу, до сих пор не отпускает горожан. Они вспоминают и рассказывают, как веселились с иностранными болельщиками. Многим очень хочется поделиться своей историей, например, Яна Быстрова прислала в редакцию E1.RU целое эссе о том, как она подружилась с мексиканцами.

Кто бы мог подумать, что простое «Hello!» может стать началом невероятной истории.

В день игры сборных России и Уругвая мы решили поддержать нашу команду и отправились в фан-зону в ЦПКиО им. Маяковского. В ожидании матча мы расположились на газоне одной из аллей, наслаждаясь прекрасной погодой, и вдруг заметили пару улыбчивых иностранцев в сомбреро, которые, так же как и мы, искали место для отдыха. Мы поздоровалась с ними и разговорились (на английском языке).

Оказалось, что Габриэлла и Франциско впервые прилетели в Россию для того, чтобы поддержать мексиканскую сборную, а Екатеринбург стал последним городом в их путешествии: до этого они посетили Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Мы долго говорили обо всём на свете: о культуре наших стран, о семье, спорте, путешествиях, политике и т. д., с удивлением обнаружив, что у нас очень и очень много общего.

Вместе мы болели за сборную России, а в перерыве я предложила нашим новым друзьям познакомить их с Екатеринбургом, они с удовольствием согласились. На следущий день мы встретились и отправились в увлекательное путешествие по главным достопримечательностям города: мемориал «Европа — Азия», Ганина Яма, Музей военной техники в Верхней Пышме, центр Екатеринбурга, исторический сквер и т. д. Параллельно я рассказала нашим гостям историю России и города. В их глазах читался неподдельный восторг. Их очень шокировала и впечатлила история убийства царской семьи. Также не остался без внимания и тот факт, что Екатеринбург является условной границей двух континентов.

Мы долго гуляли по набережной Городского пруда, делились впечатлениями, и наши друзья признались, что Россия открылась для них как удивительная и красивая страна, а русские люди оказались очень добрыми, отзывчивыми и приятными.

На следующий день был матч сборных Мексики и Швеции. К сожалению, мексиканцы не смогли одержать победу, но этот грустный момент не помешал нам встретиться вновь. Мы отправились в один из известных баров Екатеринбурга, где прекрасно провели время вместе. Габриэлла и Франциско рассказали нам о том, что перед своей поездкой они долго сомневались, стоит ли ехать в Россию, ведь их пугали тем, что у нас очень холодно, что люди грубые и злые, что в стране процветает терроризм, что здесь никто не знает языков… И, к счастью и удивлению, ни один из этих пунктов не оказался правдой.

Они полюбили Екатеринбург и Россию всей душой и теперь мечтают вернуться к нам вновь вместе со своими детьми, но уже зимой (!), чтобы прочувствовать и узнать, что такое настоящая Россия.

На следующий день мы проводили наших друзей в аэропорт, и на душе стало как-то грустно, потому что у нас было слишком мало времени для того, чтобы пообщаться и побыть вместе.

Я бы хотела сказать спасибо чемпионату мира по футболу за этот бесценный опыт знакомства с новыми людьми, их культурой и традициями. Благодаря этому празднику спорта частичка жаркой Мексики навсегда поселилась в моем сердце.

Надеюсь, наша дружба будет только крепнуть и однажды мы встретимся снова.