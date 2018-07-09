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«Герой, которого вы заслужили». Курганец в костюме Смерти хочет спасти город
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«Герой, которого вы заслужили». Курганец в костюме Смерти хочет спасти город 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Молодой человек, который разгуливает по Кургану в костюме Смерти, вышел на связь с жителями города. Эксцентричный зауралец зарегистрировался во «ВКонтакте» под ником «Мертвый Очень-Мертвый» и написал в статусе: «Герой, которого вы заслужили».
На своей личной странице герой опубликовал видео, на котором он вылезает из коммунальной ямы в центре Кургана и отправляется в путешествие по городу. Ролик он сопроводил подписью: «Как известно в этой стране две беды: дороги и те, кто их строит. Но если их соединить, то получится Курган. И вот настал тот миг, когда даже мне надоело ждать. Решив перекрыть центральную улицу Кургана на два месяца, курганские коммунальщики поздно спохватились. Я уже здесь и теперь все будет по-другому».
Жители областного центра прохладно отнеслись к появлению зловещей фигуры.
«Герои обычно совершают подвиги. Что ждать нам кроме прогулок по улицам города?» — спросил один из пользователей соцсети. Не растерявшись, Смерть ответила: «Спасения!»
«Очень ненужный, прекрати пиариться на проблемах своего города», — написал еще один курганец. Впрочем, другие заметили, что Смерть лучше не торопить: «Проект интересный. Посмотрим, чем закончится твой перфоманс».
Напомним, что ранее зловещую фигуру видели в разных точках города: рядом с популярным алкомаркетом «Красное и Белое», на пляже и около вокзала.
Фото: pixabay.com
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