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Колосков: «Судейство — главная проблема нынешнего чемпионата мира»
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Колосков: «Судейство — главная проблема нынешнего чемпионата мира» 

SPORT24.ru 4 часа назад
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал судейство на нынешнем чемпионате мира, который проходит в России.
«Судейство — самая главная проблема нынешнего чемпионата. Такого слабого судейства я не видел никогда, хотя это мой десятый чемпионат мира. Квалификация судей не выдерживает никакой критики. Не знаю с чем это связано. Они боятся взять на себя ответственность, они все время обращаются к видеоповторам, пропускают огромное количество положений вне игры, неправильно трактуют опасную игру, очень редко показываются карточки за явное, грубейшее нарушение правил: человек умышленно врезается в голеностоп и никаких санкций к нему не предъявляют!
Не знаю, кто здесь виноват VAR или судейский комитет ФИФА. Мне за десять чемпионатов мира это судейство показалось самым слабым», — сказал Колосков корреспонденту Sport24.ru Гранту Гетадаряну.
Напомним, ЧМ-2018 в России стал первым турниром такого масштаба, на котором используется VAR. До чемпионата мира система VAR в тестовом режиме также использовалась в ряде национальных чемпионатов. Ранее глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина заявил, что с использованием VAR судьи на ЧМ-2018 принимают правильные решения в 99,3% случаев.
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