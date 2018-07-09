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Кокорин: «Что делала бригада VAR в игре Бразилия — Бельгия? В игрушки играла?!»
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Кокорин: «Что делала бригада VAR в игре Бразилия — Бельгия? В игрушки играла?!» 

SPORT24.ru 4 часа назад
Нападающий ”Зенита” Александр Кокорин критично оценил работу бригады системы видеопомощи арбитрам (VAR) в четвертьфинальном матче чемпионата мира Бразилия — Бельгия, который состоялся 6 июля в Казани и завершился поражением бразильцев со счетом 1:2. В одном из эпизодов игры в ворота сборной Бельгии после видеопросмотра не был назначен пенальти, который Кокорин считает очевидным.
”Я видел много эпиходов с этим непонятным компьютерным ящиком. В матче Бразилия — Бельгия на Жезусе реально был откровенный пенальти. Есть VAR, эпизод посмотрели, но пенальти не дали. Мне интересно, что они там делают? В игрушки играют?! Когда замедленно показывали эпизод, то было видно, что соперник бил по ногам. Они же это смотрят, там не один человек, их много. Если даже с компьютером ошибки, то как обходились без него?” — сказал Кокорин в эфире «Зенит-ТВ».
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