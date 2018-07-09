Куда могут перейти футболисты сборной России после убойного ЧМ: самые ожидаемые трансферы

Сборная России выстрелила на чемпионате мира. От нее не особо ждали и выхода из группы, а команда Черчесова взяла и хлопнула испанцев. А потом еще и до последнего боролась с хорватами. Само собой, после такого многие российские игроки стали интересны европейским клубам (а некоторые и раньше были под прицелом). Мы собрали все слухи, которые окружают футболистов сборной на данный момент.

Вероятность ухода: 90%

Претенденты: «Челси», «Ювентус», «Барселона»

И еще пара десятков европейских клубов, у которых после этого турнира шансов получить Головина куда меньше. Александр мог перебраться в «Юве» еще до старта чемпионата мира, контракт уже был согласован, но клубы так и не сошлись в цене — ЦСКА требовал за свой главный актив порядка 25 миллионов евро. Сейчас такая цена уже не выглядит чем-то сверхъестественным. Судя по всему, отъезд лидера ЦСКА из России — лишь вопрос времени. И главный претендент на данный момент — «Челси», переговоры с которым подтвердили и родители Головина. Правда, лондонцы, по нашей информации, могут для начала отправить его в аренду в «Витесс» Слуцкого. А Головин сейчас явно достоин большего.

Вероятность ухода: 50%

Претенденты: «Кардифф Сити», «Гуанчжоу Эвергранд», «Шанхай СИПГ»

С остальными ситуация не такая однозначная. Особенно с Дзюбой — пока непонятно, видит ли его Семак в своей команде. На роль запасного после такого турнира Артем точно не согласится, потому придется либо выделять ему место на поле (хотя бы на первое время), либо отпускать. Претендентов хватает. Два китайских суперклуба сделали Дзюбе королевские по зарплате предложения, но вроде как он отказался. Артем всегда говорил, что его мечта — это АПЛ. Что ж, есть вариант с «Кардиффом», и, судя по всему, вполне конкретный.

Вероятность ухода: 35%

Претенденты: «Фиорентина», «Вест Хэм», «Боруссия» М, «РБ Лейпциг», «Лион», «Фулхэм»

Перед началом турнира все только охали и ахали — как сборная России будет держаться на ЧМ с 38-летним Игнашевичем и постоянно ошибающимся Кутеповым. В итоге Сергей невероятно эффектно завершил свою карьеру, а Илья из привозчика превратился в одного из самых желанных защитников на европейском рынке. Не среди топ-клубов, конечно, но все же. К офису «Спартака» выстроилась целая очередь клубов, готовых заплатить солидные деньги. Даже не верится — ведь еще в прошлом сезоне Кутепов редко вылезал из-за спин Джикии (до его травмы) и Таски.

Вероятность ухода: 25%

Претенденты: «Фулхэм», «Вулверхэмптон»

Вот кто должен был обеспечивать себе железобетонный переезд в Европу. Но Федор все профукал. Можете ругать его сколько угодно, он сам все понимает. Футболист, которого настойчивее всего отправляли то в «Боруссию», то в «Наполи», теперь интересен только клубам из Чемпионшипа. На данный момент вероятнее всего выглядит переход в «Локомотив», не больше.

Вероятность ухода: 25%

Претендент: «Валенсия»

Настоящий герой матчей с Египтом, Испанией и Хорватией. Несмотря на нереализованный пенальти, Марио оставил великолепное впечатление и наверняка приковал к себе интерес за рубежом. Пока отчетливо на горизонте видна лишь «Валенсия», которая ищет замену ушедшему в «Ювентус» за 40 млн евро Жоау Канселу. За Фернандеса ЦСКА попросит меньше, но вряд ли намного.

Вероятность ухода: 5%

Претендент: «Наполи»

Переход из разряда фантастики, но все же. Акинфееву нужно было уезжать еще лет 10 назад, но он уже тогда настолько прикипел к Москве и ЦСКА, что не торопился срываться даже в топ-клубы. Что ж, похоже, Игорь останется героем лишь российской футбольной истории. Жаль, в 32 карьера многих вратарей только начинается (ван дер Сар подтвердит), а «Наполи» как раз нужен вратарь на замену ушедшему в «Милан» Пепе Рейне.

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