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Рейнгольд: «После замены Дзюбы в матче с Хорватией Россия была обезглавлена»
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Рейнгольд: «После замены Дзюбы в матче с Хорватией Россия была обезглавлена» 

SPORT24.ru 4 часа назад
Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира-2018. Россияне дошли до четвертьфинала мундиаля, где в серии пенальти уступили команде Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4). Рейнгольд считает, что в этом матче главный тренер российской сборной Станислав Черчесов ошибся, заменив на 79-й минуте форварда Артема Дзюбу на полузащитника Юрия Газинского.
«Мы были худшей командой в рейтинге ФИФА перед турниром, а в итоге вошли в список 8 лучших на мундиале. Ребята — герои! Россияне провели на этом турнире больше матчей, чем Германия, Испания, Аргентина, Португалия. И выглядели мы не хуже всех топ-сборных на турнире.
Необходимо признать, что мы играли от обороны. А то, что было в матче с Испанией… Это не футбол. Тем более испанцы особо и не готовы были, так зачем же было отходить вот так назад? А вот с хорватами было совсем другое дело. Почти все хорваты играют в топ-клубах, но наши показали зубы. Тем не менее, опять же, опыта нам не хватило.
Я не понял замены Дзюбы в матче с Хорватией, и со мной согласились большинство коллег. Это была единственная фигура, которая в одиночку бодалась и была крайне полезной. Заменой Дзюбы команда была обезглавлена. Черчесов — молодец, красавец! Но в этом эпизоде, думаю, тренер ошибся, Дзюбу убирать было нельзя, только он и создавал давление в атаке. Вышел Смолов — абсолютно не готовый к чемпионату мира. Он не только портил игру сборной, но и важнейший пенальти пробил безобразно», — приводит слова Рейнгольда.
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