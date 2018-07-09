Червиченко: «Фернандес бился и боролся весь чемпионат мира»

Экс-президент ”Спартака” Андрей Червиченко оценил игру защитника сборной России Марио Фернандеса на чемпионате мира-2018. В четвертьфинальном поединке против Хорватии Фернандес отличился на 115-й минуте. Этот гол позволил российской команде перевести игру в серию пенальти, где Марио свой удар не реализовал. В итоге, хорваты победили (4:3 по пенальти) и вышли в полуфинал.

«Отличный футболист! То, как он играл за нашу сборную… У нас есть негодяи, которые не хотят играть за страну, в которой родились, так, как за нее играют люди, которые ее приобрели. Поэтому к Фернандесу применимы на сегодняшний день только слова благодарности. Как он бился и боролся весь турнир, как он за уши вытащил команду в матче с Хорватией за 5 минут до конца дополнительного времени.

А незабитый пенальти… Человек столько сделал, устал. Не забивают и те, кто получает по 20 миллионов в год и стоят сотни миллионов», — приводит слова Червиченко.