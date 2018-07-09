Кузмак: «Сбылись лучшие ожидания России от ЧМ-2018»

Телекомментатор Александр Кузмак поделился впечатлениями от чемпионата мира в России.

"Я потрясен тем, что сбылись лучшие ожидания российских болельщиков и всей нашей страны от ЧМ-2018. Всего в восторге от организации, атмосферы, того, что происходило на трибунах. Все боялись, что не приедут фанаты. Ничего подобного! Они приехали и даже учили нас болеть и любить футбол, несмотря на результат.

Женщины на трибунах плакали. Это лучшее, что могло произойти с нашим футболом. Когда по окончании матча не было ни злости, ни тяжелой грусти, а были искренние слезы. Команда тащила вверх болельщиков. Общее единение привело к тому, что плакали футболисты и плакали зрители", — сказал Кузмак Sport24.