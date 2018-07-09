Американские школьники устроили побоище вместе с судьями. Такого ада вы еще не видели

Ранним воскресным утром в Атланте состоялась очередная игра юношеской лиги Amateur Athletic Association, в которой встречались команды из Чикаго и Хьюстона. Матч не привлекал к себе особого внимания, пока не наступила концовка встречи.

За 44 секунды до конца основного времени баскетболисты одной из команд повалили судью на паркет, после чего началась мини-потасовка, к которой подключились тренерский штаб, родители игроков и все взрослые, наблюдавшие за игрой с трибуны.

Попытка сгладить конфликт успехом не увенчалась. Уже через минуту школьники втроем набросились на судью, выражая все свое недовольство физической силой. Игра так и не была доиграна до конца.

Наставник команды из Чикаго Ховард Мартин отписался о ситуации в своем твиттере.

— Судья, на самом деле, поднялся с паркета и набросился на одного из наших игроков. Затем его отец, который работал в это время на соседнем паркете, прибежал и стал бить наших баскетболистов. Все, кто был в тот момент в зале, видели это.

Директор турнира свои комментарии еще не дал, но AAU в любом случае не оставит эту ситуацию без внимания. В юношеских лигах регулярно происходят драки, однако таких побоищ с судьями американский спорт еще не видел.