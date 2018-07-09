Блестящее выступление ковровской пловчихи

Фото из группы «Всероссийская Федерация Плавания» соцсети «Вконтакте»

Анастасия Авдеева завоевала на первенстве Европы два «золота» и два «серебра». Чемпионат Старого света проходил с 4 по 8 июля в столице Финляндии Хельсинки. На первенстве участвовали более 900 спортсменов из 40 стран — юноши 2000-2003 голов рождения и девушки 2001-2004 годов рождения.

Первую победу ковровская спортсменка Анастасия Авдеева завоевала на своей коронной дистанции 200 метров на спине, обойдя ближайшую преследовательницу их Венгрии более чем на секунду.

«Немного переволновалась, зажалась, поэтому не смогла показать свой лучший результат. Очень ответственно выступать за свою страну. Физически я готова хорошо, но немного не справилась морально», — отметила Анастасия Авдеева сразу после победы.

Вторую награду высшей пробы ковровская пловчиха завоевала в смешанной и комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Ещё две серебряные медали Анастасия Авдеева взяла на дистанциях 100 метров на спине и в женской эстафете на спине 4 по 100 метров.

Отметим, что золотые и серебряные медали стали лучшим подарком к 50-летнему юбилею наставника Анастасии Заслуженного тренера России Сергея Фёдорова . Он приехал поддержать спортсменку и на первенство Европы.

«Мой тренер специально приехал на финал, чтобы поддержать меня. Перед тем как пойти в call room, чтобы готовиться к старту, я подошла к Сергею Петровичу, он дал мне последние наставления и пожелал удачи. Я очень благодарна ему за всё, что он для меня делает. Жаль, что тренерам не вручают медали, ведь в нашем успехе и их большая заслуга. Хочу сказать также спасибо Ханифу Шафикову, который, на протяжении года работал со мной на сборах, тренерам, которые помогают добиваться высоких результатов, а также нашим специалистам, врачам и массажистам», — сказала Анастасия Авдеева.

К слову, сборная команда России одержала победу на первенстве Европы по плаванию, набрав 1445 очков и завоевав 34 медали (18 золота, 12 серебра и 4 бронзы).