Игроки «Зенита» Дриусси и Паредес выбыли из строя из-за болезней 

Главный тренер ”Зенита” Сергей Семак рассказал о состоянии аргентинских легионеров Себастьяна Дриусси и Леандро Паредеса.
”Дриусси и Паредес после первого сбора приболели и, к сожалению, Паредес пока не тренируется в общей группе. Дриусси начал тренироваться, надеюсь, что завтра-послезавтра он вернется в общую группу. По Паредесу немного сложнее, у него более сложное заболевание, он приступит к тренировкам завтра, будет заниматься по индивидуальной программе, а дальше мы будем смотреть на его состояние”, — цитирует Семака пресс-служба команды.