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Турнир по «Rainbow Six: Осада» близится к финалу
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Турнир по «Rainbow Six: Осада» близится к финалу 

Игромания.ру 4 часа назад
Фото: Игромания.ру
Всего несколько дней остаётся до грандиозного финала масштабного турнира по шутеру «Rainbow Six: Осада», который Игромания проводит при поддержке LG Electronics! За прошедшее время наши знаменитые капитаны сформировали свои команды из наших читателей и зрителей и уже провели первые матчи. И теперь мы можем точно сказать, кто претендует на главный приз, мониторы LG UltraWide.
Смотрим запись и вспоминаем, как это было.
По итогам турнирных сражений отряды Евгения Гесса и Дениса WELOVEGAMES уступили более подготовленным и исполненным решимостью соперникам. Теперь команды «Чёрный ход» и «Воины Пустоши» ждёт встреча на поле боя. В кровопролитной прямой трансляции бойцы сразятся за почётное третье место. Смотрите этот матч прямо на странице спецпроекта или на Twitch-канале Игромании сегодня, в 16:00 по московскому времени.
Победители обоих этапов претендуют на звание чемпионов турнира и главный приз. Но кто из них, Salsa Bear Дениса Бейсовского или «Радужная петля» Артёма Моргана, окажется сильнее в финальном противостоянии? Об этом мы узнаем в четверг, 12 июля, в 16:00 по московскому времени. Не пропустите этот бой, он будет горячим, ведь на кону — приз, за который стоит бороться!
В турнире будет лишь одна победившая команда, и каждый из четырёх её бойцов станет владельцем монитора LG UltraWide 29WK600-W и футболки с логотипом «Rainbow Six: Осада».
Все остальные участники турнира получат по портативной Bluetooth-колонке LG PJ2.
А пока отряды сражаются, зрители тоже не остаются в стороне. И, пока не началась трансляция матча за третье место, напоминаем: не забудьте проголосовать за участников! Ведь благодаря этому, возможно, вы сможете принять участие в розыгрыше трёх 34-дюймовых UltraWide-мониторов с изогнутым экраном LG 34UC79G-B!
Отдать свой голос за будущих чемпионов можно на странице нашего спецраздела. Там же вы можете следить за развитием событий. О ходе турнира мы также рассказываем в новостях и передачах «Игромания утром». Удачи всем участникам и зрителям!
На турнир! | Узнать больше о LG 34UC79G-B | Подробнее о мониторах LG UltraWide
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