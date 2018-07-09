Канчельскис: «Англия разобьет шведов? Это невозможно»

Бывший полузащитник « Манчестер Юнайтед » и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными Швеции и Англии. Игра состоится сегодня в Самаре, начало — в 17:00 мск.

«Англия разобьет шведов? Это невозможно. У них же не было Полтавы! Если серьезно, игра будет интересной, но нервной. Скандинавская команда очень неприятная в хорошем смысле этого слова, даже колючая. Они понимают, что шанс выйти в полуфинал выпадает не так часто. Последний раз им такое удалось в 1994-м, почему бы сейчас не повторить?

Англичанам точно придется непросто. Но все же британцы победят. Поставлю на 2:1 в их пользу, но победный забьют только в дополнительное время.

Фаворит ли Англия в этой части сетки? Подождите, есть еще Россия, у хорватов веселая команда. Два года назад уже была Исландия. И здесь то же самое может случиться в любом матче», — цитирует Канчельскиса.