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Новый построят, старый починят: власти объявили о ремонте ЛДС на Богдашке
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Новый построят, старый починят: власти объявили о ремонте ЛДС на Богдашке 

ngs.ru 4 часа назад
Фото: ngs.ru
Власти отремонтируют ЛДС «Сибирь» на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска — он станет одной из площадок для Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.
Такая информация прозвучала на совещании врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.
В списке работ — ремонт крыши и кровли, обустройство дополнительных помещений, освещение, фасад, благоустройство территории и другие работы. В ближайшее время будет назначена экспертиза — она определит стоимость работ, а строительные работы планируют начать этой осенью, а завершить не позже середины 2022 года.
Основные мероприятия МЧМ по хоккею пройдут в новом ЛДС, который должны построить на левом берегу Оби у метромоста. Вместе с ледовым дворцом спорта здесь возведут новую станцию метро — недавно власти показали её проект.
Новосибирск выбрали столицей Молодёжного чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в 2023 году.
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