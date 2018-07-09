Хорватский футбольный союз обратился к сборной с предостережениями из-за выкрика об Украине

Хорватский футбольный союз предостерег членов своей сборной от высказываний, которые могут быть истолкованы как политические. Об этом говорится в заявлении на сайте союза, опубликованном после инцидента с послематчевым видео защитника сборной Хорватии Домагоя Виды. В ролике он кричит «Слава Украине», а член тренерского штаба Огнен Вукоевич говорит, что посвящает победу этой стране.

Оба спортсмена значительную часть карьеры играли в киевском «Динамо». Этим фактом Хорватский футбольный союз и объясняет их слова. FIFA вынесла игроку предупреждение. Более жесткие меры -отстранение на два матча и штраф за нарушение пункта 54 регламента, который запрещает политические лозунги в любой форме, — было решено не применять.

Теоретик спорта, президент Всемирного общества этноспорта Алексей Кыласов не сомневается в том, что здесь имел место политический подтекст.

Алексей Кыласов доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии РЭУ имени Плеханова «Спорт — это политика. В первую очередь, политика, потому что любая сборная — это по факту представительство страны. Она называется „национальная сборная“ и в данном случае напрямую апеллирует концепцией state-nation — государство-нация. Соответственно, если команда называется „национальная сборная“, так это сборная страны, и она представляет интересы страны. Что такое интересы страны? Политика в чистом виде. На самом деле, я уже устал от этих спекуляций по поводу того, что „спорт вне политики“.

Видео хорватского футболиста вызвало гневную реакцию в российских соцсетях. Российские федеральные телеканалы 9 июля воздержались от комментариев на эту тему.

Сам Вида спустя несколько часов заявил, что ролик был шуточным, и никакой политики там нет: „У меня на Украине друзья со времен киевского „Динамо“, ничего другого я в виду не имел. Я люблю русских“, — заявил хорватский игрок. Главный редактор Sports24.ru Самвел Авакян считает, что футболист поддался эмоциям:

— Я не стал бы драматизировать, все-таки это эмоции, которые после матча, конечно, были увеличены вдвойне, втройне. Плюс еще нужно, конечно, учитывать, что это соцсети. Это была некая реакция на поздравительные сообщения из Украины. Да, это большая глупость, тем не менее, мне кажется, что меньше всего в этом призыве было политики. Я в этом отношении, конечно же, поддерживаю и решение FIFA, и то, что не было более строгого наказания.

— После того, как мы вылетели, многие не знали за кого болеть. Как вы считаете, действительно, ли наши российские болельщики сейчас будут болеть против Хорватии?

— Я не знаю, на самом деле, почему именно против хорватов надо болеть. Англичане немало пакостей сделали нам за последние годы. Я думаю, что вообще за эту пару никто болеть не будет и победителя этой пары в финале. Будут больше переживать за то, кто — Франция или Бельгия — выиграет чемпионат мира в финальном мачте против победителя этой пары.

По мнению ряда экспертов, учитывая политические разногласия и ситуацию вокруг дела Скрипалей, которые привели к бойкоту британскими чиновниками чемпионата мира, для России было лучшим проиграть Хорватии в четвертьфинале, чем в полуфинале — Англии. Вместе с тем позиция британских политиков относительно присутствия на матчах своей сборной — может измениться, если та дойдет до финала. Это, как писала The Sun, дала понять премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй

Ранее Международная Федерация футбола оштрафовала на 10 тысяч швейцарских франков игроков сборной Швейцарии Шакири и Джаку за демонстрацию политических взглядов в матче с Сербией. Игроки косоварского происхождения, празднуя забитые голы, изображали крылья орла — символа Албании.