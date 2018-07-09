Хорватские СМИ обрушились с критикой на футболистов Виду и Вукоевича

Ведущие издания Хорватии осудили футболистов, которые отличились неспортивным поведением. Так в журнале Sportarena вышла статья с заголовком «Нам это не нужно», где поступок Виды назвали совершенно неприемлемым. Авторы опасаются, что футболист снискал себе славу скандалиста, что может обернуться нежелательными последствиями для всей сборной. Они также добавили, что накануне игры с англичанами команда рискует остаться без поддержки на стадионе.

Об этом инциденте также высказались в изданиях Dnevno и Index. Там слова и жесты бывших игроков киевского «Динамо» восприняли как политическую провокацию. Самим футболистам уже пришлось оправдываться за свой поступок. Так Огнен Вукоевич заявил, что это была всего лишь шутка, а его партнер по команде Домагой Вида признался, что таким образом хотел поблагодарить украинских болельщиков за поддержку.

Ранее Пятый канал рассказывал, как отреагировали на скандал в хорватском футбольном союзе.