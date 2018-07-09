Дрожащая от стыда собака растрогала пользователей сети — умилительное видео

Хозяйка засняла на видео «серьезный» разговор со своим псом, который буквально дрожит со стыда от того, что он «натворил»

Видео начинается с того, что пес сидит на стуле подобно человеку, положив свои лапы на стол. Чуя неладное, он уже начинает немного трястись. Женщина за кадром начинает разговор и спрашивает его: «Тебе не стыдно?».

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Питомец, услышав эти слова, начал трястись еще сильнее и поджал лапы. «Кто на улице за дворнягами бегал? Кто кости хватал?» — продолжает хозяйка, а пес дрожит от каждого ее нового слова.

Женщина продолжает его отчитывать и предупреждает, что «не надо строить из себя несчастную собачку, это не поможет». Пес же не перестает дрожать и во всю прижимается к спинке стула.

Видео стало вирусным в соцсетях и набрало десятки тысяч просмотров, однако многие пользователи ругают автора ролика за то, что она давила на эмоции собаки и заставила пса не стыдиться, а бояться.