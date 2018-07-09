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«Анжи» начал сбор в Подольске
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«Анжи» начал сбор в Подольске 

SPORT24.ru 4 часа назад
Махачкалинский «Анжи» начал второй предсезонный сбор, сообщает официальный сайт клуба. С девятого июля команда Магомеда Адиева будет тренироваться на базе в подмосковном Подольске. Первое занятие махачкалинцы проведут вечером в понедельник.
В ходе второго сбора «Анжи» предстоит провести два контрольных матча. 16 июля дагестанская команда сыграет с красноярским «Енисеем», а 22 июля соперником команды Адиева станет тульский «Арсенал».
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Анжи» покинул РФПЛ, проиграв в стыковых матчах «Енисею». Однако из-за снятия с турнира пермского «Амкара» махачкалинцы получили возможность вновь выступать в сильнейшем дивизионе чемпионата России.
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