«Анжи» начал сбор в Подольске

Махачкалинский «Анжи» начал второй предсезонный сбор, сообщает официальный сайт клуба. С девятого июля команда Магомеда Адиева будет тренироваться на базе в подмосковном Подольске. Первое занятие махачкалинцы проведут вечером в понедельник.

В ходе второго сбора «Анжи» предстоит провести два контрольных матча. 16 июля дагестанская команда сыграет с красноярским «Енисеем», а 22 июля соперником команды Адиева станет тульский «Арсенал».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Анжи» покинул РФПЛ, проиграв в стыковых матчах «Енисею». Однако из-за снятия с турнира пермского «Амкара» махачкалинцы получили возможность вновь выступать в сильнейшем дивизионе чемпионата России.