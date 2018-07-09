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Челябинская гимнастка с синдромом Дауна завоевала четыре медали на чемпионате мира
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Челябинская гимнастка с синдромом Дауна завоевала четыре медали на чемпионате мира 

Хорошие новости 4 часа назад
Фото: Хорошие новости
Челябинская гимнастка с синдромом Дауна Арина Кутепова завоевала четыре медали на чемпионате мира по гимнастике среди людей с интеллектуальными нарушениями, который состоялся в Германии. 18-летняя девушка впервые приняла участие в соревнованиях взрослых спортсменов и взяла в Бохуме награды всех достоинств: «золото» она выиграла на бревне, «серебро» получила за вольные упражнения и брусья, а «бронзы» удостоилась за прыжки. Арина защищала честь страны вместе с пятью другими спортсменами из Воронежа и Санкт-Петербурга. Россиянки состязались с представительницами 15 стран. По словам мамы Арины, сложнее всего гимнастке было выступать против англичанки, американки и мексиканки.
— Опыт Челябинской области благодаря поддержке спортсменов с инвалидностью и системной работе с ними стал тиражироваться. Вслед за Ариной появились спортсмены в Санкт-Петербурге и других городах, которые также участвуют в новом паралимпийском движении. О Челябинске и России услышали на международных соревнованиях. Мы сохраняем свое лидерство. Огромное спасибо тренерам, что посвящают все свои силы и веру в таких детей. Спасибо тем, кто поддерживает это направление. Без них, наверное, никто не узнал бы про челябинскую звездочку, — говорит омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова.
Напомним, что Арина ежегодно участвует в чемпионате мира для людей с по гимнастике для людей с интеллектуальными нарушениями и завоевывает призовые места.
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