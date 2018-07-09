В Москве прошёл Юнифайд-матч с участием звёзд футбола 

Сегодня, 9 июля, на Красной площади в Москве состоялся Юнифайд-матч, в котором приняли участие многие звёзды футбола, спорта, а также представители власти, бизнеса и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Среди футболистов, уже завершивших свои профессиональные карьеры, были Жулио Баптиста, Лотар Маттеус, Лоран Блан, Роман Широков, Дмитрий Булыкин, Александр Кержаков и Александр Мостовой. Из звёзд спорта так же присутствовали Евгений Плющенко и Алексей Немов.
Игра была организована Фондом помощи детям «Обнажённые сердца» в честь 50-летия Специальной Олимпиады.