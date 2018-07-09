Ещё
В Москве прошёл Юнифайд-матч с участием звёзд футбола
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

В Москве прошёл Юнифайд-матч с участием звёзд футбола 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня, 9 июля, на Красной площади в Москве состоялся Юнифайд-матч, в котором приняли участие многие звёзды футбола, спорта, а также представители власти, бизнеса и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Среди футболистов, уже завершивших свои профессиональные карьеры, были Жулио Баптиста, Лотар Маттеус, Лоран Блан, Роман Широков, Дмитрий Булыкин, Александр Кержаков и Александр Мостовой. Из звёзд спорта так же присутствовали Евгений Плющенко и Алексей Немов.
Игра была организована Фондом помощи детям «Обнажённые сердца» в честь 50-летия Специальной Олимпиады.
Чемпионат.com: последние новости
«Аустрия» — «Арсенал». Видеотрансляция матча Сборная Англии победила Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018 Защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео с фразой «Слава Украин
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали79
Российских футболистов обвинили в использовании аммиака22
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина31
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение