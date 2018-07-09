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Акинфеев, Фернандес, Дзагоев и Головин вернутся в ЦСКА в 20-х числах июля
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Акинфеев, Фернандес, Дзагоев и Головин вернутся в ЦСКА в 20-х числах июля 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов сказал, что игроки клуба, выступавшие за сборную России на чемпионате мира, присоединятся к команде в Москве в 20-х числах июля. На мировом первенстве армейский клуб представляли Игорь Акинфеев, Мариу Фернандес, Алан Дзагоев и Александр Головин.
Также ЦСКА на ЧМ-2018 представлял Сергей Игнашевич, объявивший о завершении карьеры после поражения от Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти) в четвертьфинале.
— Нынешний сбор в Австрии мы проведем без них, — цитирует ТАСС Аксенова. — Эти игроки присоединятся к команде уже в Москве в 20-х числах июля.
Первый матч в сезоне-2018/19 ЦСКА проведет 27 июля — армейцы в Нижнем Новгороде сыграют с «Локомотивом» за Суперкубок России.
Таблица переходов РФПЛ //
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