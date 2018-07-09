Акинфеев, Фернандес, Дзагоев и Головин вернутся в ЦСКА в 20-х числах июля

Также ЦСКА на ЧМ-2018 представлял Сергей Игнашевич , объявивший о завершении карьеры после поражения от Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти) в четвертьфинале.

— Нынешний сбор в Австрии мы проведем без них, — цитирует ТАСС Аксенова. — Эти игроки присоединятся к команде уже в Москве в 20-х числах июля.

Первый матч в сезоне-2018/19 ЦСКА проведет 27 июля — армейцы в Нижнем Новгороде сыграют с «Локомотивом» за Суперкубок России.

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