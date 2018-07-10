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Международный футбольный турнир «Суперкубок Легенд» стартует со вторника в Москве
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Международный футбольный турнир «Суперкубок Легенд» стартует со вторника в Москве 

РИАМО 12 часов назад
Фото: РИАМО
В Москве во Дворце спорта (ДС) «Мегаспорт» состоится международный футбольный турнир «Суперкубок Легенд», мероприятие пройдет 10, 12 и 13 июля.
Мероприятие пройдет 10, 12 и 13 июля в ДС «Мегаспорт». В мероприятии будут участвовать восемь команд, среди которых сборные Германии, Португалии, Италии, Франции, Китая, России и другие.
Все матчи турнира пройдут в ДС «Мегаспорт» на искусственном футбольном покрытии последнего поколения, которое монтируется поверх хоккейной площадки ДС «Мегаспорт». Размер футбольной площадки составит 48х24 метра. Ворота: 5х2. Команда на поле состоит из 5 футболистов и вратаря. Каждый матч длится 2 тайма по 20 минут. Для зрелищности и динамичности матчей игра ведется с использованием бортов по периметру поля высотой 90 сантиметров, без аутов.
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