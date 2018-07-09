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Трансляция: пресс-конференция, посвященная «Суперкубку легенд»
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Трансляция: пресс-конференция, посвященная «Суперкубку легенд» 

Mos.ru 3 часа назад
Фото: Mos.ru
9 июля пройдет пресс-конференция, посвященная «Суперкубку легенд». О соревнованиях расскажут:
— руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев;
— генеральный менеджер турнира Тамерлан Куриев;
— генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Александр Полинский;
— участники турнира.
Соревнования «Суперкубок легенд» пройдут с 10 по 13 июля во время ЧМ-2018. Турнир соберет величайших футболистов современности. Девиз состязаний: «Преемственность поколений». В матчах примут участие команды из семи стран: Германии, Португалии, Италии, Франции, США, Китая и России. Также на поле выйдет сборная звезд футбола.
Прямую трансляцию пресс-конференции смотрите на этой странице 9 июля в 17:00.
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