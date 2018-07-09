Трансляция: пресс-конференция, посвященная «Суперкубку легенд»

9 июля пройдет пресс-конференция, посвященная «Суперкубку легенд». О соревнованиях расскажут:

— руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев

— генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Александр Полинский

— участники турнира.

Соревнования «Суперкубок легенд» пройдут с 10 по 13 июля во время ЧМ-2018. Турнир соберет величайших футболистов современности. Девиз состязаний: «Преемственность поколений». В матчах примут участие команды из семи стран: Германии, Португалии, Италии, Франции, США, Китая и России. Также на поле выйдет сборная звезд футбола.

Прямую трансляцию пресс-конференции смотрите на этой странице 9 июля в 17:00.