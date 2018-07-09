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«У футболиста должны быть мозги». Немецкие болельщики — о видео Виды про Украину
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«У футболиста должны быть мозги». Немецкие болельщики — о видео Виды про Украину 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
В Германии поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 вызвало активное обсуждение. Вида, напомним, после игры записал видео с выкриком «Слава Украине!» вместе с Огненом Вукоевичем. Позднее он назвал это шуткой, однако среди болельщиков такое заявление вызвало неоднозначную реакцию.
"У футболиста должны быть мозги, — пишет в комментариях к статье в Spiegel пользователь barzussek. — Спорт не нужно использовать для политических глупостей. Если же человек хорошо умеет играть в футбол, это не гарантирует, что он не сделает глупых комментариев. А теперь это называют шуткой. Глупость от этого меньше не становится. Думать сначала надо".
"Национализм и чемпионат мира ходят вместе как «аминь» и церковь, — считает erst nachdenken. — Так что все в тему".
"Слава Украине!" — это нечто "Зиг Хайль" в Третьем Рейхе, — написал apfeldroid. — Так что да, назовите это шуткой. Ничего особенного, сообщение для друзей. Забавно, что хорват произносит украинский «Зиг Хайль» и рискует вылететь с чемпионата мира".
"Заявление Виды скорее не шутка, а политика, — согласен с ним famon. — Но я думал, что в России свобода слова. Или я ошибаюсь?"
"Свобода слова? — оппонирует ему juba39. — Я не хочу жить в стране, где расистские лозунги защищаются свободой слова. Это сродни немецкому «Зиг Хайль», за что в Германии сейчас наказывают. Или что-то изменилось?"
"Успешный футболист может сказать то, что он хочет. Особенно если это умный футболист. Не нужно вырывать политический контекст, — считает micromiller. — Однако его этот поступок значительно снизит симпатию к команде. Можно ждать соответствующей реакции от российской аудитории. А вот олигархи в Киеве порадуются. Возможно, дадут ему гражданство".
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