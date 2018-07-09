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«Зенит» ищет новый клуб для Ивана Новосельцева
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«Зенит» ищет новый клуб для Ивана Новосельцева 

Свободная пресса 3 часа назад
Петербургский «Зенит» предложил несколько вариантов дальнейшего трудоустройства для защитника Ивана Новосельцева. 26-летний футболист провел вместе с основной командой «сине-бело-голубых» первый предсезонный сбор, после чего новый главный тренер Сергей Семак принял решение расстаться с игроком.
«Решением тренерского штаба Иван Новосельцев не полетел на второй тренировочный сбор с командой. Клуб уже предложил игроку варианты продолжения профессиональной карьеры» — сообщил официальный представитель пресс-службы «Зенита» в интервью Sport24.
О том, где именно может продолжить карьеру Новосельцев, не сообщается.
Напомним, футболист перебрался в «Зенит» из «Ростова» летом 2016 года. Но за два сезона защитник так и не смог пробиться в основной состав команды. Последние полгода спортсмен провел выступая на правах аренды за тульский «Арсенал».
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