«Зенит» ищет новый клуб для Ивана Новосельцева

Петербургский «Зенит» предложил несколько вариантов дальнейшего трудоустройства для защитника Ивана Новосельцева . 26-летний футболист провел вместе с основной командой «сине-бело-голубых» первый предсезонный сбор, после чего новый главный тренер Сергей Семак принял решение расстаться с игроком.

«Решением тренерского штаба Иван Новосельцев не полетел на второй тренировочный сбор с командой. Клуб уже предложил игроку варианты продолжения профессиональной карьеры» — сообщил официальный представитель пресс-службы «Зенита» в интервью Sport24.

О том, где именно может продолжить карьеру Новосельцев, не сообщается.

Напомним, футболист перебрался в «Зенит» из «Ростова» летом 2016 года. Но за два сезона защитник так и не смог пробиться в основной состав команды. Последние полгода спортсмен провел выступая на правах аренды за тульский «Арсенал».

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