Петербургские таможенники задержали партию сувенирных сторублевых купюр с символикой ЧМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. / ТАСС /. Сотрудники Пулковской таможни Санкт-Петербурга задержали партию сувенирных сторублевых купюр с символикой чемпионата мира по футболу, заказанные в Китае в качестве рекламы агента недвижимости. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления

Партия сувенирной продукции состояла из полутора тысяч золотистых пластиковых банкнот, имитирующих сторублевую купюру. На них нанесены изображения символов городов России, которые принимают турнир, а также надписи «памятная банкнота» и «Russia».

"Предполагалось, что товарная партия будет использована в коммерческих целях как реклама агента недвижимости. Документов, разрешающих использование объекта интеллектуальной собственности, декларантом предоставлено не было", — отметили в таможенном управлении, добавив, что партию купюр изъяли и возбудили административное дело.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, турнир принимают 11 городов. Россия, как страна-организатор турнира, взяла на себя обязательства по контролю за соблюдением использования товарного знака Международной федерации футбола ФИФА на различной продукции.