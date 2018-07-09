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Петербургские таможенники задержали партию сувенирных сторублевых купюр с символикой ЧМ
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Петербургские таможенники задержали партию сувенирных сторублевых купюр с символикой ЧМ 

ТАСС 3 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники Пулковской таможни Санкт-Петербурга задержали партию сувенирных сторублевых купюр с символикой чемпионата мира по футболу, заказанные в Китае в качестве рекламы агента недвижимости. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Партия сувенирной продукции состояла из полутора тысяч золотистых пластиковых банкнот, имитирующих сторублевую купюру. На них нанесены изображения символов городов России, которые принимают турнир, а также надписи «памятная банкнота» и «Russia».
"Предполагалось, что товарная партия будет использована в коммерческих целях как реклама агента недвижимости. Документов, разрешающих использование объекта интеллектуальной собственности, декларантом предоставлено не было", — отметили в таможенном управлении, добавив, что партию купюр изъяли и возбудили административное дело.
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, турнир принимают 11 городов. Россия, как страна-организатор турнира, взяла на себя обязательства по контролю за соблюдением использования товарного знака Международной федерации футбола ФИФА на различной продукции.
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