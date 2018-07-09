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Роналду попросил «Ювентус» подписать хавбека «Барселоны»
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Роналду попросил «Ювентус» подписать хавбека «Барселоны» 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду, похоже, в действительности в ближайшее время станет игроком туринского «Ювентуса».
Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард уже попросил руководство «старой синьоры» подписать полузащитника каталонской «Барселоны» Ивана Ракитича. Португалец знает, что 30-летний хавбек «сине-гранатовых» входит в сферу интересов чемпиона Италии, поэтому он хочет, чтобы его потенциально будущий клуб подписал хавбека, который реально способен помочь команде стать лучшей в Европе.
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