Роналду попросил «Ювентус» подписать хавбека «Барселоны»

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Роналду со своей подругой отдыхают в Италии

Сборная Англии вышла в полуфинал Чемпионата Мира в третий раз в истории

Канчельскис: "Если бы ЧМ получила другая страна, то сборная России не вышла бы на него"