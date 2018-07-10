Трезеге прокомментировал возможный переход Роналду в «Ювентус»

"Я не слишком внимательно слежу за ходом переговоров, но для «Ювентуса» знаменателен сам факт того, что Роналду может прийти. Мы ждём, мечты иногда сбываются, и эта, безусловно, одна из них. Сейчас рано говорить, сделает ли Роналду «Ювентус» фаворитом Лиги Чемпионов, но команда входит в число претендентов на победу. У них есть характер и орудия для этого" — цитирует Трезеге Goal.com.

Напомним, что 33-летний Роналду близок к переходу в «Ювентус» за 100 миллионов евро. О сделке может быть объявлено уже завтра.