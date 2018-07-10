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Трезеге прокомментировал возможный переход Роналду в «Ювентус»
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Трезеге прокомментировал возможный переход Роналду в «Ювентус» 

Soccer News 11 часов назад
Фото: Soccer News
Экс-форвард «Ювентуса» Давид Трезеге высказался по поводу возможного приобретения туринским клубом нападающего "Реала" Криштиану Роналду.
"Я не слишком внимательно слежу за ходом переговоров, но для «Ювентуса» знаменателен сам факт того, что Роналду может прийти. Мы ждём, мечты иногда сбываются, и эта, безусловно, одна из них. Сейчас рано говорить, сделает ли Роналду «Ювентус» фаворитом Лиги Чемпионов, но команда входит в число претендентов на победу. У них есть характер и орудия для этого" — цитирует Трезеге Goal.com.
Напомним, что 33-летний Роналду близок к переходу в «Ювентус» за 100 миллионов евро. О сделке может быть объявлено уже завтра.
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