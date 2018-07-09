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Американский мотогонщик перепрыгнул 52 машины, 16 автобусов и фонтан
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Американский мотогонщик перепрыгнул 52 машины, 16 автобусов и фонтан 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Трэвис Пастрана, один из самых титулованных участников соревнований по мотофристайлу, побил три рекорда американского каскадера Ивела Книвела. На специальном мероприятии в Лас-Вегасе он совершил прыжки на мотоцикле через 52 автомобиля, 16 автобусов и фонтан рядом с отелем «Цезарь-Палас».
[Самые крутые прыжки на машинах. И рядом с ними] (https://motor.ru/selector/jumpingcar.htm)
Первый прыжок, и самый короткий из всех — это прыжок через 52 автомобиля. Его длина составила 43,59 метра. В 1973 году Книвел перепрыгнул на мотоцикле через 50 машин, пролетев по воздуху 36,58 метра.
Второй — прыжок через 16 автобусов высотой 3,5 метра каждый. Длина прыжка — 58,52 метра. Ивел Книвел проделал то же самое в 1975 году: перепрыгнул 14 автобусов, общая длина которых составила 40,54 метра.
Последний и заключительный прыжок Пастрана исполнил рядом с отелем «Цезарь-Палас»: гонщик перепрыгнул фонтан высотой 4,6 метра, пролетев по воздуху 45,23 метра. Длина прыжка Книвела в 1967 году составила 42,98 метра.
Летом прошлого года Пастрана за рулем 600-сильной Subaru WRX STI установил новый рекорд старейшей гонки США по подъему на холм: гонщик достиг вершины горы Вашингтон, самой большой на северо-востоке страны, за 5 минут 44,72 секунды.
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