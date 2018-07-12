Известный мотогонщик перепрыгнул сразу через 52 машины

Известный американский мотогонщик Трэвис Пастрана установил рекорд, перепрыгнув на мотоцикле сразу 52 автомобиля, сообщает «МИР 24».

Трюк каскадер провел в Лас-Вегасе рядом с фонтаном у отеля «Цезарь-Палас». Общая длина полета каскадера составила 43,59 метра.

Таким образом мотогонщик усовершенствовал прыжок другого знаменитого американского мотоциклиста Ивела Книвела, который исполнял различные трюки в 1970-х годах. На одном из них Книвел перепрыгнул через 50 машин.

Стоит отметить, что Пастрана является одним из самых титулованных участников соревнований по мотокроссу, мотофристайлу, ралли. Его уже называют легендой американского мотоспорта.

Пастрана ранее перелетал через 16 автобусов, совершал прыжок длиной в 82 метра на плавучую баржу, а также был первым спортсменом, сделавшим двойное сальто на соревнованиях.

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Публикация от МИР 24 (@mir24tv)

10 Июл 2018 в 12:25 PDT