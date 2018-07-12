Команда из Десеновского по футболу поучаствует в турнире поселения Сосенское

Фото: архив

Спортсмены из Десеновского 14 июля сыграют в очередном туре Открытой футбольной лиги поселения Сосенское.

— На этой неделе команда «Новые Ватутинки» встретится с ребятами из клуба «Альянс». Мы усердно готовимся к предстоящему матчу. На предыдущей неделе футболисты из Десеновского обыграли спортсменов из сборной «Алмаз» со счетом 8:1, — рассказал капитан команды «Новые Ватутинки» Андрей Сарафанов.

Он отметил, что в предыдущих матчах спортсмены сыграли без поражений.

По результатам последних встреч коллектив из Десеновского занимает первую строчку в своей группе Открытого футбольного турнира в Сосенском.