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Команда из Десеновского по футболу поучаствует в турнире поселения Сосенское
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Команда из Десеновского по футболу поучаствует в турнире поселения Сосенское 

Префектура ТиНАО города Москвы 11 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Спортсмены из Десеновского 14 июля сыграют в очередном туре Открытой футбольной лиги поселения Сосенское.
— На этой неделе команда «Новые Ватутинки» встретится с ребятами из клуба «Альянс». Мы усердно готовимся к предстоящему матчу. На предыдущей неделе футболисты из Десеновского обыграли спортсменов из сборной «Алмаз» со счетом 8:1, — рассказал капитан команды «Новые Ватутинки» Андрей Сарафанов.
Он отметил, что в предыдущих матчах спортсмены сыграли без поражений.
По результатам последних встреч коллектив из Десеновского занимает первую строчку в своей группе Открытого футбольного турнира в Сосенском.
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