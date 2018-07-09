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10 волгоградских семейных пар получили медаль «За любовь и верность»
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10 волгоградских семейных пар получили медаль «За любовь и верность» 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Пять волгоградских семейных пар-победительниц регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» получили медаль «За любовь и верность». В 2018 году они представят регион в финале конкурса в Москве.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, медаль вручается супругам, прожившим в браке более 25 лет и ставшим примером крепких семейных отношений. В общей сложности в регионе этой награды удостоено более 450 семей, из которых 45 получили ее в текущем году.
«Каждая пара достойна восхищения и уважения. Они — пример не только для своих детей, внуков, но и для всех жителей региона. Очень хочется, чтобы таких семей в Волгоградской области было как можно больше», — отметила замгубернатора Зина Мержоева на торжественной церемонии вручения медалей.
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