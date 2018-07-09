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В Терлецком парке прошел Фестиваль молодежных инициатив ВАО
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В Терлецком парке прошел Фестиваль молодежных инициатив ВАО 

Управа района Косино-Ухтомский 3 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
З0 июня прошел Фестиваль молодежных инициатив ВАО. Местом проведения стал Терлецкий парк. Мероприятие организовано префектурой Восточного округа при содействии СДЦ районов, ГБПОУ ТК № 21, школьного самоуправления ВАО, Московского политехнического университета, молодежных палат и др. Праздник прошел в честь Дня молодежи. В парке собралось более четырехсот человек.
На спортивных и досуговых площадках каждый из участников мероприятия мог найти себе увлечение по душе. А именно, принять участие в разных видах спорта, прослушать лекцию о здоровом образе жизни, сдать нормы ГТО.
Любители пляжного волейбола сразились на площадке спортивного центра «Триумф». За звание победителя играли сильнейшие команды округа. Косино-ухтомцы заняли второе место. Первое место завоевали волейболисты из Перова.
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