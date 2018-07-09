В Терлецком парке прошел Фестиваль молодежных инициатив ВАО

З0 июня прошел Фестиваль молодежных инициатив ВАО. Местом проведения стал Терлецкий парк. Мероприятие организовано префектурой Восточного округа при содействии СДЦ районов, ГБПОУ ТК № 21, школьного самоуправления ВАО, Московского политехнического университета, молодежных палат и др. Праздник прошел в честь Дня молодежи. В парке собралось более четырехсот человек.

На спортивных и досуговых площадках каждый из участников мероприятия мог найти себе увлечение по душе. А именно, принять участие в разных видах спорта, прослушать лекцию о здоровом образе жизни, сдать нормы ГТО.

Любители пляжного волейбола сразились на площадке спортивного центра «Триумф». За звание победителя играли сильнейшие команды округа. Косино-ухтомцы заняли второе место. Первое место завоевали волейболисты из Перова.