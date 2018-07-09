Кто выйдет в финал ЧМ-2018: эксперт дал свой прогноз

Думаю, Англия и Бельгия окажутся в финале ЧМ-2018

Советский и российский футболист Андрей Канчельскис считает, что в финал ЧМ2018 выйдут сборные Англии и Бельгии. Своим мнением спортивный эксперт поделился со «Звездой».

«Я думаю, что и Англия, и Бельгия будут в финале. Я думаю, что Бельгия, конечно, сильнее (Франции — прим.ред), и Англия тоже сильнее Хорватии. Англичане хотят, чтобы кубок вернулся к ним. Хотелось бы иметь такой финал», — предположил Канчельскис.