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Кто выйдет в финал ЧМ-2018: эксперт дал свой прогноз
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Кто выйдет в финал ЧМ-2018: эксперт дал свой прогноз 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Думаю, Англия и Бельгия окажутся в финале ЧМ-2018
Советский и российский футболист Андрей Канчельскис считает, что в финал ЧМ2018 выйдут сборные Англии и Бельгии. Своим мнением спортивный эксперт поделился со «Звездой».
«Я думаю, что и Англия, и Бельгия будут в финале. Я думаю, что Бельгия, конечно, сильнее (Франции — прим.ред), и Англия тоже сильнее Хорватии. Англичане хотят, чтобы кубок вернулся к ним. Хотелось бы иметь такой финал», — предположил Канчельскис.
Все участники 1/2 финала ЧМ-2018 уже определены. За выход в полуфинал поборются между собой Франция и Бельгия, а также национальные команды Англии и Хорватии. Французы одолели в 1/4 финала Уругвай со счетом 2:0. Бельгийцы отправили домой бразильцев, победив их со счетом 2:1. Команда Англии вышла в полуфинал, забив в ворота шведской сборной два мяча. А  Хорватия с трудом вырвала победу у сборной России, победив подопечных Станислава Черчесова лишь в серии пенальти.
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